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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 10:30

Цены на нефть повышаются, курс рубля снижается

Цены на нефть сегодня повышаются. Аналитики «TD Securities» полагают, что это может быть технической корректировкой после того, как днём ранее котировки упали до минимумов за последние три месяца.

«Опасения относительно неустойчивого спроса начинают преобладать над опасениями по поводу поставок, и это оказывает давление на рынки фьючерсов на энергоносители на этой неделе», - полагает редактор «Sevens Report Research «Тайлер Ричи.

Как сообщает finmarket.ru, фьючерсы на нефть «дешевеют, поскольку приходит осознание того, что США, вероятно, уже находятся в рецессии», заявил старший рыночный аналитик «DTN» Трой Винсент.

Сегодня утром евро торгуется чуть выше паритета с долларом США, при этом колебания в основных валютных парах незначительны. Японская иена незначительно дорожает к доллару и евро. Помимо российско-украинского конфликта давление на евро оказывает политический кризис в Италии, а также опасения относительно состояния экономики еврозоны.

По данным Московской биржи, курс доллара в начале торгов пятницы повышается на 21 копейку — до 58,51 рубля, евро — на 5 копеек, до 58,8 рубля.

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