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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.23 10:30

Цены на нефть повышаются, курс рубля снижается против доллара и юаня и растёт к евро

Цены на нефть повышаются сегодня на фоне сохраняющихся надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений.

Как пишет finmarket.ru, вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трёх лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19. По его словам, пик заражения коронавирусной инфекцией в стране и восстановление экономики наступили раньше, чем ожидало правительство.

Как сообщалось, экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

Между тем показатель превысил ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает «Trading Economics».

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчёт картеля. «Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены в связи с ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне её повторного выхода из ограничений, связанных с COVID-19, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть», - говорится в отчёте.

Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Трейдеры теперь ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), который будет обнародован в среду.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов среды снижается против доллара и юаня и растёт к евро: инвалюты торгуются на уровнях 69,60; 10,22 и 74,78 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск повышается на 45 копеек, до 69,60 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,22 рубля, евро — снижается на 22 копейки, до 74,78 рубля.

Доллар повышается по отношению к евро, стабилен к фунту стерлингов в ходе торгов в среду, японская иена существенно дешевеет на фоне итогов заседания Банка Японии.

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