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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 10:30

Цены на нефть повышаются после обвала, доллар США подрастает, евро немного дешевеет

Цены на нефть повышаются после обвала до минимума за 2 недели накануне на фоне данных о росте запасов в США и повышении ставки ФРС.

Как пишет finmarket.ru, участники рынка в среду вечером негативно восприняли новость о повышении ставки по федеральным фондам ФРС США, поскольку «более сильное ужесточение монетарной политики может иметь отрицательный эффект на спрос на нефть», отметил аналитик «Commerzbank» Карстен Фриш.

В среду американский центробанк поднял ключевую ставку сразу на 75 б.п. - впервые с 1994 года. Всего с начала года ставка была поднята на 150 б.п. и составляет на данный момент 1,5-1,75% годовых.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

Между тем западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива. «Во время войны неприемлемо переносить высокую маржу прибыли нефтеперерабатывающих компаний напрямую на американские семьи, - написал Байден. - Компании должны принять срочные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки».

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА. В отчете также отмечается, что в следующем году спрос превысит допандемийный уровень главным образом из-за восстановления китайской экономики.

Сегодня утром евро и японская иена дешевеют к американскому доллару после публикации итогов июньского заседания ФРС США. Курс евро к доллару на 9.11 мск снизился на 0,11% и составил $1,0433 по сравнению с $1,0444 на закрытие рынка в среду. Доллар вырос к японской иене на 0,29% - до 134,23 иены за доллар против 133,84 иены на закрытие торгов накануне. Стоимость британского фунта к доллару снизилась на 0,26% - до $1,2148 с $1,2180.

Как сообщает Московская биржа, доллар США подрастает, евро немного дешевеет. Рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,96-57,25 рубля. По итогам первой минуты торгов курс составил 57,11 рубля (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 18 копеек - до 59,615 рубля. Доллар при этом оказался на 44,76 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 49,46 копейки выше официального курса.

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