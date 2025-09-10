Цены на нефть повышаются, рубль дешевеет из-за рисков введения новых антироссийских санкций

Цены на нефть повышаются в среду на ожиданиях усиления давления США на покупателей российской нефти. Кроме того, очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке добавляет премию за геополитический риск к ценам на нефть.

Как отмечает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил европейским чиновникам накануне, что готов ввести масштабные пошлины против Индии и Китая, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной, но только в том случае, если и страны ЕС примут соответствующие меры, сообщает «Bloomberg».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к основным мировым валютам. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,08%.

В среду рынок ждёт публикации данных о динамике цен производителей в США за август, а в четверг - отчёта об изменении потребительских цен в стране. Эта статистика, вероятно, повлияет на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на заседании, которое состоится на следующей неделе.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её снижения в этом месяце оценивается рынком в 91,2%, по данным «FedWatch».

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ резко выросли за последнее время в связи с сигналами ослабления рынка труда. Накануне министерство труда США пересмотрело с резким понижением данные о количестве рабочих мест, созданных в экономике страны за 12 месяцев до марта 2025 года включительно. Согласно обновленным оценкам Минтруда, число рабочих мест было на 911 тысяч меньше, чем предполагалось ранее.

Федеральный суд округа Колумбия во вторник временно заблокировал попытку президента США Дональда Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук. Таким образом, Кук сможет продолжать работу в руководстве американского ЦБ, пока она оспаривает действия президента. Однако Белый дом, вероятно, быстро подаст апелляцию на это решение, пишет газета «The Wall Street Journal». Поэтому пока неясно, сможет ли Кук принять участие в заседании комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающего решения по ставке, 16-17 сентября.

По состоянию на 9.38 мск за евро давали $1,1708, как и на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3529 против $1,3528 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной держится на уровне закрытия предыдущих торгов 147,52 иены против 147,41 иены накануне. Курс американской валюты к офшорному юаню опустился до 7,1182 юаня против 7,1240 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,22/88,29 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 173 копейки, средний курс продажи вырос на 136 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,2-84,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет из-за рисков введения новых антироссийских санкций и торгуется на минимальных отметках с начала апреля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8155 рубля (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,21 копейки выше уровня действующего официального курса.