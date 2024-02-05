Цены на нефть повышаются, рубль не проявляет ощутимых изменений на фоне противоречивых сигналов

Цены на нефть повышаются в понедельник после максимального с октября падения по итогам прошлой недели.

Как сообщает finmarket.ru, подъёму рынка способствует новая волна опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В выходные стало известно, что американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали позиции хуситов в Йемене.

За минувшую неделю Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,4%, благодаря информации о том, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласилась с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, обсуждавшимися на встрече в Париже.

«Поскольку США избегают прямых ударов по Ирану, мы ожидаем, что переговоры Израиля и ХАМАС будут оказывать большее влияние на нефтяные цены, - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар. - Это, вероятно, будет удерживать Brent ниже отметки в $80 за баррель, учитывая, что трейдеры видят риск избытка предложения на рынке".

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,22 рубля (+17,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил незначительный рост, евро слабо дешевеет.

Рубль не проявляет ощутимых изменений на фоне противоречивых сигналов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,20 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар увеличился на 15 копеек. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 4,41 копейки и составил 98,2484 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 53,74 копейки, евро подешевел на 39,53 копейки.