Цены на нефть повышаются, рубль растёт после заметного ослабления в ходе предыдущей сессии

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Как пишет finmarket.ru, в четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, в которой страна состояла 16 лет. Такое решение Анголы говорит о наличии серьёзных противоречий в ОПЕК, пытающейся ограничить добычу, чтобы поддержать цены на нефть, отмечает «Market Watch».

«На первый взгляд выход Анголы из ОПЕК не такое уж важное событие, учитывая, что страна едва могла выполнить свою квоту по добыче», - отмечает аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. «Опасения, однако, вызывает то, что выход Анголы может быть сигналом скрытой напряжённости, связанной с тем, что ОПЕК уступает долю рынка производителям, не входящим в него», - приводит слова эксперта «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,15 рубля (- 0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 44,13 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешёл к слабому снижению, евро также незначительно дешевеет.

Рубль растёт после заметного ослабления в ходе предыдущей сессии.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0365 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар уменьшился на 11,35 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 16,36 копейки и составил 101,4364 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта выросла на 33,03 копейки, евро - на 92,51 копейки.