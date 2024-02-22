Цены на нефть повышаются, рубль снижается на фоне активно обсуждаемой санкционной повестки

Цены на нефть повышаются сегодня утром. Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы.

Как пишет finmarket.ru, инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.

Тем временем руководителей Федрезерва США больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении, показал протокол январского заседания. Члены руководства ФРС отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и желание более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%.

По данным Московской биржи, доллар начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,7775 рубля (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил умеренный рост, евро также дорожает.

Рубль немного снижается на фоне активно обсуждаемой санкционной повестки.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,7327 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 18,27 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 40,63 копейки и составил 100,3988 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 29,40 копейки, евро - на 50,20 копейки.