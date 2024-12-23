Цены на нефть повышаются, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

Как сообщает finmarket.ru, в понедельник трейдеры оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

«Угрозы и риторика Трампа на международной арене в данный момент - это в основном просто шум для нефтяных рынков, - отмечает основатель «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари. - Учитывая низкую активность торгов и отсутствие мощных рыночных сигналов, я ожидаю сохранения бокового тренда на рынке до конца года».

Эксперты «Haitong Futures», обзор которых цитирует в понедельник «The Wall Street Journal», отмечают, что опубликованные в пятницу статданные из США показали более слабый, чем ожидалось, рост ключевого для Федеральной резервной системы индикатора инфляции (индекс PCE). Это несколько ослабило опасения инвесторов в отношении резкого замедления темпов смягчения политики американским ЦБ, говорится в обзоре «Haitong».

В среду этой недели биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, укрепляется в паре с иеной.

Индекс расходов на личное потребление (PCE) в ноябре вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство торговли США. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 0,2% и 2,5%. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 2,8%, как и в октябре, тогда как аналитики ожидали ускорение роста до 2,9%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение инфляции в Японии в ноябре до 2,9% в годовом выражении с октябрьских 2,3%. Инфляция обновила максимум с августа. Тем не менее, у трейдеров нет уверенности в том, когда Банк Японии вновь поднимет ключевую ставку, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 9.24 мск евро вырос к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,0438 по сравнению с $1,0430 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,88/106,46 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 83 копейки, средний курс продажи вырос на 65 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103,8-103,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 103-103,1 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,893 рубля (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,67 копейки ниже уровня действующего официального курса.