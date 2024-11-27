Цены на нефть практически не меняются, а курс доллара США незначительно растёт к евро

Цены на нефть практически не меняются утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Как отмечает finmarket.ru, израильские военные и ливанское движение «Хезболла» прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. «Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5.00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся», - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если «Хезболла» попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Тем временем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тысяч баррелей, сообщает «Trading Economics». API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18.30 мск в среду.

Курс доллара США незначительно растёт к евро, стабилен к фунту, активно снижается в паре с японской иеной на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.

Трейдеры оценивают опубликованный накануне протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 6-7 ноября. Документ свидетельствует о том, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают постепенное дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

«Обсуждая перспективы денежно-кредитной политики, участники заседания отмечали, что, если статданные будут соответствовать ожиданиям, то есть инфляция продолжит устойчиво двигаться вниз к 2% при сохранении занятости на близком к максимальному уровню, будет целесообразным продолжать постепенное движение к более нейтральному уровню ставки», - сообщается в протоколе заседания.

Федрезерв опустил ставку в ноябре на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Последнее в этом году заседание состоится 17-18 декабря.

В среду участники рынка ждут публикации пересмотренных данных о ВВП США, а также данных о ключевом для ФРС показателе инфляции - индексе PCE.

Как стало известно в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд). В январе-сентябре был зафиксирован спад прибыли на 3,5%.

По состоянию на 9.17 мск евро снизился к доллару на 0,09% - до $1,0480 по сравнению с $1,0489 на закрытие торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,42/106,81 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 118 копеек, средний курс продажи упал на 104 копейки. Лучшие курсы покупки составили 105,75-105,65 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 102-102,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в среду, рубль снижается на фоне небольших изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,724 рубля (+5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 27,91 копейки выше уровня действующего официального курса.