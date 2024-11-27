«Индекс дела»: в России появится первая единая рейтинг-система для бизнеса при поддержке hh.ruПочти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.24 10:30

Цены на нефть практически не меняются, а курс доллара США незначительно растёт к евро

Цены на нефть практически не меняются утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Как отмечает finmarket.ru, израильские военные и ливанское движение «Хезболла» прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. «Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5.00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся», - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если «Хезболла» попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Тем временем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тысяч баррелей, сообщает «Trading Economics». API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18.30 мск в среду.

Курс доллара США незначительно растёт к евро, стабилен к фунту, активно снижается в паре с японской иеной на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.

Трейдеры оценивают опубликованный накануне протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 6-7 ноября. Документ свидетельствует о том, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают постепенное дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

«Обсуждая перспективы денежно-кредитной политики, участники заседания отмечали, что, если статданные будут соответствовать ожиданиям, то есть инфляция продолжит устойчиво двигаться вниз к 2% при сохранении занятости на близком к максимальному уровню, будет целесообразным продолжать постепенное движение к более нейтральному уровню ставки», - сообщается в протоколе заседания.

Федрезерв опустил ставку в ноябре на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Последнее в этом году заседание состоится 17-18 декабря.

В среду участники рынка ждут публикации пересмотренных данных о ВВП США, а также данных о ключевом для ФРС показателе инфляции - индексе PCE.

Как стало известно в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд). В январе-сентябре был зафиксирован спад прибыли на 3,5%.

По состоянию на 9.17 мск евро снизился к доллару на 0,09% - до $1,0480 по сравнению с $1,0489 на закрытие торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,42/106,81 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 118 копеек, средний курс продажи упал на 104 копейки. Лучшие курсы покупки составили 105,75-105,65 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 102-102,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в среду, рубль снижается на фоне небольших изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,724 рубля (+5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 27,91 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии ноября 2024 года-PRO Валюту (16+)Цены на нефть практически не меняются, а курс доллара США незначительно растёт к евро-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области лишены лицензии две управляющие организации-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика