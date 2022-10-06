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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.22 10:30

Цены на нефть практически не меняются, а рубль в начале торгов четверга немного прибавляет к доллару

Цены на нефть практически не меняются утром в четверг после существенного подъёма днём ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу. Министры стран ОПЕК+ вчера на заседании приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с.

«Сокращение квот является существенным и посылает чёткий сигнал о том, что Саудовская Аравия и альянс в целом стремятся стабилизировать и поддерживать нефтяные рынки», - написала аналитик «S&P Global Commodity Insights» Шин Ким.

Как пишет finmarket.ru, тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 3,44 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США и юань на старте торгов в четверг утром менялись незначительно, сделок с евро в первые минуты не было. По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 60,1 рубля (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 69,57 копейки выше уровня действующего официального курса. Китайский юань к этому времени на Московской бирже не изменился - 8,571 рубля.

Через час торгов доллар перешёл к слабому росту, евро также дорожает. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 60,2495 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 7,70 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 48,90 копейки - до 58,8890 рубля.

Рубль в начале торгов четверга прибавляет к доллару и переходит к снижению против юаня: инвалюты торгуются около 60,11 рубля и 8,59 рубля соответственно.

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