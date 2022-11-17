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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.22 10:30

Цены на нефть продолжают дешеветь, курс доллара умеренно поднимается к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть продолжают дешеветь утром в четверг. Снижению цен способствует ослабление геополитических рисков после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО.

Как пишет finmarket.ru, поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга немного снижается к доллару, растёт к юаню и евро: инвалюты торгуются около 60,4 рубля, 8,46 рубля и 62,61 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск повышался на 5 копеек — до 60,4 рубля, юань снижался на 3 копейки — до 8,46 рубля, евро — на 26 копеек, до 62,61 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно поднимается к евро и фунту стерлингов, однако слабо дешевеет в паре с иеной, участники рынка оценивают заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв поднимет базовую процентную ставку по крайней мере ещё на 1 процентный пункт или даже больше, и только после этого может взять паузу, сказала накануне вечером глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. Диапазон ставки в 4,75-5,25% «является разумным уровнем, который следует рассматривать», заявила она в интервью «CNBC».

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж также отметила, что Федрезерву нельзя слишком рано останавливать подъём ставок, и добавила, что задача по достижению «мягкой посадки» может оказаться трудновыполнимой.

ФРС повысила базовую процентную ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причём на последних четырех заседаниях увеличивала её сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждёт её подъёма на 50 б.п. в декабре.

Сегодня рынок ждет публикации окончательных данных об октябрьской инфляции в еврозоне и данных о строительстве новых домов в США.

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