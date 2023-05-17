Цены на нефть продолжают незначительно снижаться, курс рубля падает на обострении санкционных рисков

Цены на нефть продолжают незначительно снижаться после завершения предыдущей сессии в минусе. Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 12 мая, и прогнозируют сокращение по нефти на 0,9-1,3 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в среду в 17/30 мск. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли примерно на 3,7 млн баррелей.

Как пишет finmarket.ru/news, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце. По словам аналитика «Price Futures Group» Фила Флинна, подобный шаг, скорее всего, закрепит поддержку для котировок на уровне $70 за баррель - целевой цены для Штатов.

Кроме того, пополнением запасов США попытаются «успокоить» Саудовскую Аравию, которая, по всей видимости, была недовольна отсутствием покупательной активности со стороны Вашингтона в период, когда «массовый отток средств с банковских депозитов давал на это шанс», цитирует Флинна «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,655 рубля (+26 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает умеренно расти, евро также дорожает. Рубль немного снижается на обострении санкционных рисков.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,6168 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 22,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 30,98 копейки и составил 87,8298 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 63,70 копейки, евро - на 66,79 копейки.

Доллар США укрепляется иене и фунту стерлингов, незначительно растёт к евро. Трейдеры оценивают ход переговоров по вопросу повышения лимита госдолга США, а также высказывания руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).