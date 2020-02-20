Цены на нефть продолжают поддерживать курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, - опасения за поставки из Ливии и санкции США против «дочки» «Роснефти» перевешивают риски ослабления спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

«Нефтяной рынок начинает осознавать, что каким бы ни был ущерб от коронавируса, снижение экспорта из Ливии может восполнить ослабление спроса… Ливия экспортировала 1,2 миллиона баррелей в день. Это больше, чем оценки по ослаблению спроса в 0,4-1 миллион баррелей в день», — цитирует агентство «Рейтер» аналитика «Price Futures Group из» Чикаго Фила Флинна.

Перебои нефтедобычи в Ливии связаны с блокадой нефтяных портов. Добыча в стране в результате упала почти в 10 раз — примерно до 124 тысяч баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона баррелей. Кроме того, США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую «Rosneft Trading SA» — структуру «Роснефти». Ранее США обвиняли «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Опасения за спрос, вызывающие повышенную волатильность на нефтяном рынке, связаны со вспышкой коронавируса в Китае. Заболевание и связанные с ним карантинные меры представляют риски для целого ряда отраслей глобальной экономики.

Несколько сдерживает рост нефтяных цен статистика Американского института нефти (API). В ночь на четверг API сообщил, что за неделю по 14 февраля запасы нефти в США выросли на 4,2 миллиона баррелей. Запасы бензина, по данным API, снизились на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов — на 2,6 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 4,2 миллиона баррелей.

Официальные данные опубликует вечером в четверг Минэнерго США. Аналитики ожидают роста запасов только на 2,5 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7049 рубля. По отношению к последней сделке 19 февраля доллар вырос на 13 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 1,76 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 2,73 копейки и составил 68,7273 рубля Однако к официальному курсу евро снизился на 5,50 копейки.