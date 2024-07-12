Цены на нефть продолжают подниматься, доллар США стабилен к евро, растёт к фунту стерлингов и иене

Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу после повышения по итогам двух предыдущих сессий.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило в четверг министерство труда страны. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

«Данные подтверждают, что тенденция к ослаблению инфляции сохраняется, и это подтолкнет Федрезерв к снижению базовой ставки», - отмечает аналитик по сырьевому сектору «Schneider Electric» Брайан Свон.

«Это будет позитивно сказываться на ценах на нефть, поскольку уменьшение ставок делает кредитные ресурсы более доступными, что способствует повышению потребительского спроса», - приводит слова эксперта «Market Watch».

Давление на рынок накануне оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Оно повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тысяч б/с с ожидавшихся ранее 962 тысячи б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый рост спроса, чем в прошлом году.

Прогноз МЭА на 2025 год был ухудшен: теперь организация ожидает увеличения спроса на 979 тысяч б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.

Доллар США стабилен к евро, растёт к фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%. Накануне DXY потерял 0,6% на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, поскольку данные Минтруда США показали существенное замедление инфляции в стране.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность её снижения американским ЦБ в сентябре теперь оценивается рынком почти в 85%, по данным «CME FedWatch».

Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в четверг, что последние экономические статданные говорят о целесообразности корректировки денежно-кредитной политики.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что июньский отчёт по инфляции даёт ему уверенность в том, что инфляция в Штатах возвращается к целевому показателю ФРС в 2%.

Курс евро к доллару по данным на 9.47 мск составляет $1,0866 по сравнению с $1,0868 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,54/90,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки не изменился, средний курс продажи упал на 29 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,3-88,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,7-89,8 рубля за доллар.