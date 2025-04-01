Цены на нефть продолжают повышаться, доллар США укрепляется к евро

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после резкого подъёма по итогам предыдущей сессии на заявлениях президента США Дональда Трампа.

Как пишет finmarket.ru, в интервью телеканалу «NBC» в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

«Нефтяной рынок стал более серьёзно рассматривать возможность перебоев в поставках из РФ, - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар. - Учитывая то, насколько успешно российская нефть обходила санкции до сих пор, мы считаем возможные перебои в её экспорте риском для нашего базового сценария, предполагающего среднюю цену Brent в $70 за баррель в этом году».

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

«Если США действительно осуществят угрозы против Ирана, значительная часть спада, отмеченного на рынке с начала этого года, будет нивелирована», - говорит аналитик «IG» Крис Бошам.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.

Доллар США укрепляется к евро на торгах во вторник, стабилен к фунту стерлингов и дешевеет в паре с иеной.

Внимание трейдеров во вторник направлено на предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за март, которые будут обнародованы в 12.00 мск. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление темпов инфляции в регионе до 2,2% с 2,3% в феврале, по данным «Trading Economics».

Германская статистика, опубликованная накануне, показала ослабление инфляции в стране до минимума за шесть месяцев. Рост потребительских цен в ФРГ, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в марте замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,6% месяцем ранее.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила французской радиостанции «France Inter» в понедельник, что борьба с инфляцией все ещё продолжается.

Евро по данным на 9.31 мск снизился на 0,13% и торгуется на уровне $1,0802 по сравнению с $1,0816 накануне. Курс фунта составляет $1,2917 против $1,2918 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара в паре с иеной снизилась на 0,07% - до 149,85 иены по сравнению с 149,96 иены на закрытие рынка в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,93/90,75 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 65 копеек, средний курс продажи вырос на 60 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 85,99-86,09 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль слабо повышается на фоне позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6745 рубля (-0,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,91 копейки ниже уровня действующего официального курса.