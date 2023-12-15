Цены на нефть продолжают повышаться, рубль торгуется без существенных изменений

Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу после подъёма на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

Как пишет finmarket.ru, поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году.

Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает «Market Watch».

После долгого снижения котировок трейдеры начали закрывать «короткие» позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «Saxo Bank”. «Падение цен на нефть, которое, как считают в ОПЕК, было вызвано преувеличенными опасениями в отношении перспектив спроса, стало ключевым фактором, позволившим ФРС дать сигнал о том, что цикл ужесточения политики завершён», - отмечает аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Большинство руководителей ФРС ожидает трёх снижений ставки в следующем году, и «эти ожидания толкают вверх как фондовые, так и сырьевые рынки», говорит эксперт.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабыми изменениями в пятницу, рубль торгуется без существенных изменений в ожидании сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,04 рубля (+16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 36,59 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил расти, но уже меньшими темпами, евро также дорожал.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,949 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 7,4 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 27,56 копейки и составил 99,0781 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 27,49 копейки, евро подорожал на 1,24 рубля.