Цены на нефть продолжают расти, а доллар США стабилен в паре с евро

Цены на нефть продолжают расти в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Как отмечает finmarket.ru, глава политического бюро палестинского движения «ХАМАС» Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В «ХАМАС» возложили ответственность за нападение на Израиль.

Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании, сообщает «The New York Times» со ссылкой на источники.

«Рынок вполне оправданно опасается, что убийство Хании приведёт к прямой войне Ирана с Израилем, - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар. - Это поставит под угрозу поставки нефти из Ирана и всю соответствующую инфраструктуру».

Снижение цен на нефть в прошлом месяце связано, главным образом, с опасениями рынка в отношении перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в четверг, укрепляется к фунту стерлингов и дешевеет к иене.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Решение совпало с ожиданиями рынка. Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре, если это будет оправдано «всей совокупностью» поступающих экономических данных. «Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы ещё не в ней», - сказал Пауэлл.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность её снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%, отмечает «Market Watch».

«Как и ожидалось, ФРС подготовила почву для того, чтобы начать смягчение политики на сентябрьском заседании», - говорит аналитик «Carson Group» Райан Детрик.

По состоянию на9.31 мск евро снизился к доллару на 0,09% и торгуется на уровне $1,0816 по сравнению с $1,0826 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,97/88,27 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 36 копеек, средний курс продажи упал на 86 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 86,9-86,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,9-88 рубля за доллар.