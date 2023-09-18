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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.23 10:30

Цены на нефть продолжают расти, а курс рубля на это реагирует снижением

Цены на нефть продолжают расти сегодня после уверенного подъема по итогам прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Как пишет finmarket.ru, с начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создаёт опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся всё более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

«Фокус внимания трейдеров на этой неделе сместится на заседание Федеральной резервной системы, однако усиливающаяся проблема нехватки предложения нефти и сокращения запасов, поддерживает «бычьи» настроения на рынке», - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим снижением. По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 96,67 рубля (-14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому росту, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,9151 рубля. По отношению к последней сделке в 15 сентября доллар подорожал на 10,51 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 32,24 копейки и составил 103,2524 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 28,13 копейки, евро - на 21,66 копейки.

Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром снижается, рынки ожидают позднее на неделе проведение заседания Федеральной резервной системы США, по его итогам регулятор может оставить ключевую ставку неизменной, свидетельствуют данные торгов.

Китайский юань в понедельник снизился с 2-недельного максимума против доллара США в связи со спросом на американскую валюты со стороны компаний. При этом устойчиво высокий срединный курс юаня, устанавливаемый Народным банком Китая, ограничил падение.

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