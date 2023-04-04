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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 10:30

Цены на нефть продолжают расти, а курс рубля слабеет

Цены на нефть продолжают расти во вторник после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Как пишет finmarket.ru, вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство «Bloomberg».

Аналитики «Goldman Sachs» повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель. Эксперты «Rystad Energy» допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.

По данным Московской биржи, сегодня доллар начал торги вблизи уровней закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 78,74 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар перешел к слабому росту, евро также дорожает. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 78,8576 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар прибавил 11,76 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 12,64 копейки и составил 86,0514 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 90,66 копейки, евро взлетел на 1,43 рубля.

Курс евро незначительно снижается к доллару во вторник утром после заметного роста днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

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