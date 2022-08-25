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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.22 10:30

Цены на нефть продолжают расти, а курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъёма накануне на данных о снижении запасов в США, а также сигналах продвижения переговоров по ядерной программе Ирана.

Как сообщает finmarket.ru, согласно данным минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,28 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 27 тысяч баррелей, дистиллятов - на 662 тысячи баррелей.

А в это время в ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, и фунту стерлингов. Ослаблению доллара способствует общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках, отмечают эксперты «Maybank».

Трейдеры ждут старта ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого ФРБ Канзас-Сити. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъёму ставок для сдерживания инфляции.

«Вероятная «ястребиная» риторика руководителей ФРС в ходе предстоящего симпозиума уже заложена в курс доллара, и для его дальнейшего подъёма планка должна быть поднята выше», - говорится в обзоре «Maybank», который цитирует «Dow Jones».

Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар — 59,94 рубля, евро — 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.10 мск растёт на 5 копеек, до 59,94 рубля, евро — на 31 копейку, до 59,82 рубля.

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