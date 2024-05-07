Цены на нефть продолжают расти, американская валюта выросла к официальному курсу, евро снизился

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, «Saudi Aramco» в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне.

По данным Московской биржи, доллар США не продемонстрировал ощутимых изменений утром во вторник. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,25 рубля (-9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 6,24 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар сменил курс на незначительное повышение, евро - снижается.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3813 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на3,38 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 3,41 копейки и составил 98,4059 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 6,89 копейки, евро снизился на 6,71 копейки.