Цены на нефть продолжают расти, доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана «Франсин».

Этой ночью ураган обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

Как пишет finmarket.ru, сезон ураганов в США в этом году может оказаться довольно интенсивным, учитывая жаркую летнюю погоду, говорит управляющий партнер «SPI Asset Management» Стивен Иннес. Это всегда имеет последствия для нефтяного рынка, отмечает эксперт.

«Первый удар, как правило, приходится на производство нефти, поскольку компании эвакуируют штат добывающих платформ в Мексиканском заливе», - приводит слова эксперта «Market Watch».

В четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, укрепляется в паре с иеной. Внимание трейдеров в четверг направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, как ожидается, вновь снизит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предполагает уменьшение базовой ставки по кредитам ЕЦБ до 4% с 4,25%, ставки по депозитам - до 3,5% с 3,75%.

Европейский регулятор обнародует решение по ставкам в 15.15 мск, а в 16.15 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. «Лагард вновь отметит, что дальнейшие шаги ЕЦБ будут зависеть от новых статданных, но также признает, что продолжение снижения ставок, вероятно, будет целесообразным, поскольку процесс ослабления инфляции продолжается», - говорится в обзоре аналитик «Goldman Sachs».

Опубликованные в среду статданные показали замедление инфляции в США в августе до 2,5% в годовом выражении - минимума с февраля 2021 года - по сравнению с июльскими 2,9%. В то же время темпы базовой инфляции (индекс Core CPI) остались на уровне 3,2% в годовом выражении и ускорились до 0,3% с 0,2% в помесячном выражении. Такая динамика потребительских цен снижает шансы на то, что Федеральная резервная система опустит базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов на заседании, которое пройдет на следующей неделе, отмечают эксперты.

В четверг рынок ждёт отчета Минтруда США о динамике цен производителей в стране за август.

Член совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура заявил в ходе выступления перед представителями бизнеса, что считает необходимым повышение ключевой процентной ставки японским ЦБ по крайней мере до 1% с нынешних 0,25%. Он полагает, что именно этот уровень ставки является нейтральным (то есть не стимулирует, но и не сдерживает экономическую активность)

По состоянию на 9.00 мск евро вырос к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,1020 против $1,1012 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,08/92,36 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 36 копеек, средний курс продажи упал на 77 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,1-91 рубль за доллар, лучшие курсы продажи 92,1-92,2 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,6985 рубля (+0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,88 копейки ниже уровня действующего официального курса.