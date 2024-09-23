Цены на нефть продолжают расти, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется относительно иены

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после резкого подъёма по итогам прошлой недели, рынок опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, в минувшие выходные ливанское движение «Хезболла» нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и эксперты предупреждают, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей КНР. В понедельник стало известно, что Народный банк Китая и другие финрегуляторы проведут брифинг для обсуждения мер финансовой поддержки экономики.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется относительно иены.

По состоянию на 8.59 мск за евро давали $1,1164 против $1,1162 на закрытие предыдущей сессии.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчёт о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, на текущую неделю запланированы выступления глав Федеральных резервных банков Атланты, Чикаго и Миннеполиса.

На прошлой неделе ФРС опустила базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет снижена еще на 50 б.п., а в следующем году - на 100 б.п.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91/93,12 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 50 копеек, средний курс продажи упал на 78 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,7-91,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,7-92,8 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже сегодня утром, рубль растёт на фоне подготовки экспортёров к налоговым выплатам сентября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,094 рубля (-2,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,15 копейки выше уровня действующего официального курса.