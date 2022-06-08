Цены на нефть продолжают расти, курс рубля продолжает укрепляться

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях трейдеров, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать их предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае.

Как пишет finmarket.ru, аналитики «Morgan Stanley» Мартейн Ратс и Эми Сёржант ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. «Бычий» сценарий экспертов предусматривает подъём цен на нефть до 150 долларов за баррель в третьем квартале.

Данные Американского института нефти, опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, свидетельствуют данные «Trading Economics».

Однако такое повышение запасов вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что их объём находится на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отмечает агентство «Bloomberg».

Доллар дорожает в среду утром в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США, курс иены к доллару остается на 20-летних минимумах, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снижался до 1,0682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс японской валюты остаётся под давлением, поскольку Банк Японии сигнализирует о смягчении кредитно-денежной политики, в то время как от Федеральной резервной системы США, напротив, ждут «ястребиных» действий. Заседания обоих регуляторов пройдут на следующей неделе.

Рубль в начале торгов среды слегка прибавляет к доллару и в большей степени — к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск снижался на 5 копеек — до 60,99 рубля, евро — на 85 копеек, до 64,75 рубля.