Цены на нефть продолжают рост, рубль умеренно поднимается на фоне растущих нефтяных котировок

Нефтяные цены растут сегодня утром после скачка в пятницу.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» к 8.11 мск составила $81,16 за баррель, что на $0,55 (0,68%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подскочили в цене на $3,19 (4,1%) - до $80,61 за баррель.

Как пишет finmarket.ru, благодаря активному подъёму 17 ноября обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%.

Резкий рост котировок в пятницу был вызван слухами о том, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объём сокращений добычи топлива.

«Те, кто торгует нефтью не менее 10 лет, вспомнят шок на День благодарения 2014 года, когда ОПЕК отказалась от квот на добычу и обвалила цены с $80 до порядка $45 за баррель за считанные недели», - сказал редактор издания «Sevens Report Research» Тайлер Ричи в интервью «MarketWatch». «Сейчас риски смещены в пользу «быков», потому что ужесточение ограничений добычи вернёт фьючерсы к отметке $100 за баррель», - добавил он.

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 4, до 114, самого низкого уровня с начала сентября.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги сегодня снижением, рубль умеренно подрастал на фоне растущих нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,8 рубля (-20 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 67,63 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжал дешеветь, евро при этом дорожал. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,7911 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 20,89 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подорожал на 20,65 копейки и составил 98,0265 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 66,74 копейки, евро - на 1,26 рубля.