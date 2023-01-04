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Мурманская область. Арктика (16+)04.01.23 10:30

Цены на нефть продолжают снижаться, а рубль снижается к доллару, юаню и евро

Цены на нефть продолжают снижаться после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся сомнения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае, где остается высокая заболеваемость COVID-19 после снятия основной части карантинных ограничений.

«Мы полагаем, что спрос на сырьевые товары в Китае останется слабым в первом квартале начавшегося года, учитывая продолжающийся спад в сфере недвижимости, новую волну заболеваемости COVID-19 и слабый экспортный спрос», - отмечает аналитик «Capital Economics» Кэролайн Бейн.

Как пишет finmarket.ru, тем временем, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабляются, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство «Bloomberg».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась немного выше 71,3 рубля, китайская колеблется в районе 10,15 рубля, европейская выросла выше 75 рублей.

Курс доллара расчётами «завтра» к 7.06 мск рос на 19 копеек, до 71,33 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,16 рубля, евро — на 60 копеек, до 75,4 рубля.

Изменения доллара США и евро на старте торгов Московской бирж были незначительные, рубль не демонстрировал ярко выраженной динамики в основных валютных на парах фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала.

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