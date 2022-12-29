Цены на нефть продолжают снижаться, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть продолжают снижаться при слабой активности торгов в последние дни уходящего года.

Как пишет www.finmarket.ru, оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями увеличения спроса на нефть вслед за снятием карантинных ограничений в Китае, сменился опасениями новой волны заболеваемости COVID-19 в мире.

Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

«Отказ Китая от туристических ограничений может спровоцировать новую глобальную волну заболеваемости COVID-19, - отмечает директор JTD «Energy Services Pte» в Сингапуре Джон Дрисколл, слова которого приводит агентство «Bloomberg». - Это, в свою очередь, может ослабить спрос на нефть и привести к снижению цен».

В центре внимания трейдеров в четверг - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 19.00 мск.

Отчёт Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.

По данным Московской биржи, курс валюты РФ в начале торгов вышел в плюс к доллару и юаню, но понижается к евро: доллар торгуется ниже 72 рублей, юань – по 10,24 рубля, евро – в районе 76,5 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.11 мск снижается на 28 копеек — до 71,91 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,24 рубля, евро растёт на 11 копеек — до 76,51 рубля. На открытии торгов доллар рос на 4 копейки, юань — на 1 копейку.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов в четверг на фоне слабой активности торгов в последние дни уходящего года.