Цены на нефть продолжают снижаться, доллар США заметно дешевеет к евро и иене

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, в воскресенье стало известно, что саудовская госкомпания «Saudi Aramco» снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

«Рынки начинают неделю, всё ещё охваченные паникой, - говорит основатель «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари. - Никто не осмеливается встать на пути цунами продаж».

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

Объявление Вашингтоном новых крупных пошлин для иностранных торговых партнёров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что объявленные Трампом пошлины были «значительно больше, чем ожидалось». «То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики», - сказал он.

Падению цен на нефть на прошлой неделе также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти.

Доллар США заметно дешевеет к евро и иене на торгах в понедельник, менее существенно - в паре с фунтом стерлингов.

Доллар остаётся под давлением в связи с опасениями инвесторов, что объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт и ответные шаги торговых партнёров страны вызовут спад экономической активности в Штатах и по всему миру.

По состоянию на 9.42 мск евро вырос к доллару на 0,45% и торгуется на уровне $1,1005 по сравнению с $1,0956 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта увеличился на 0,07% и составляет $1,2896 против $1,2887 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара в паре с иеной упала на 1,05% - до 145,38 иены по сравнению с 146,93 иены на закрытие рынка в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,56/90,89 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 37 копеек, средний курс продажи вырос на 123 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,9-88 рублей за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в понедельник, рубль активно дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,834 рубля (+11,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,96 копейки выше уровня действующего официального курса.