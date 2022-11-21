С 19 декабря продажа бумажных ЕСПБ полностью прекратитсяПраво на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.11.22 10:30

Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара активно поднимается к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после резкого падения по итогам минувшей недели, вызванного опасениями по поводу китайской экономики.

Как сообщает finmarket.ru, главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае. Госсовет КНР предупредил о рисках «безответственного ослабления» мер противодействия коронавирусу, сообщила «South China Morning Post». За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала «WSJ».

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдёт с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря. «Без сомнения, рынок будет следить за данными о поставках нефти из стран ОПЕК+ в ближайшие недели, поскольку пока неясно, насколько в действительности снизится добыча после объявленного сокращения на 2 млн баррелей в сутки», - написала Барбара Ламбрехт из «Commerzbank».

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу и составило 623, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Показатель вырос по итогам третьей недели кряду.

По данным Московской биржи, курс рубля на открытии торгов в понедельник снижается по отношению к доллару и повышается к евро и юаню: доллар торгуется по 60,63 рубля, евро — 62,30 рубля, юань — 8,48 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск растёт на 23 копейки, до 60,63 рубля, евро — снижается на 14 копеек, до 62,30 рубля, юаня — опускается менее чем на 1 копейку, до 8,48 рубля.

Курс доллара активно поднимается к евро и фунту стерлингов и умеренно дорожает к иене благодаря повышенному спросу на защитные активы и «ястребиным» заявлениям руководителей Федрезерва. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на прошлой неделе, что Федрезерву придётся продолжать подъём базовой процентной ставки. При этом графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что её уровень может достичь 5-7% годовых.

Тем временем председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъём на 75 базисных пунктов.

ФРС повышала ставку на 75 б.п. на четырех последних заседаниях, и теперь аналитики и экономисты в целом ожидают, что следующее повышение будет на 50 б.п. Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.

Поддержку доллару также оказывает спрос на активы «тихой гавани» на фоне опасений по поводу распространения коронавируса в Китае и действий властей по сдерживанию пандемии, пишет «Trading Economics».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северный экономический район глазами Мурманскстата
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Лучшие враги». Художественный сериал, 6 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сказочные заработки, или Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара активно поднимается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика