Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара активно поднимается к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после резкого падения по итогам минувшей недели, вызванного опасениями по поводу китайской экономики.

Как сообщает finmarket.ru, главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае. Госсовет КНР предупредил о рисках «безответственного ослабления» мер противодействия коронавирусу, сообщила «South China Morning Post». За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала «WSJ».

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдёт с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря. «Без сомнения, рынок будет следить за данными о поставках нефти из стран ОПЕК+ в ближайшие недели, поскольку пока неясно, насколько в действительности снизится добыча после объявленного сокращения на 2 млн баррелей в сутки», - написала Барбара Ламбрехт из «Commerzbank».

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу и составило 623, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Показатель вырос по итогам третьей недели кряду.

По данным Московской биржи, курс рубля на открытии торгов в понедельник снижается по отношению к доллару и повышается к евро и юаню: доллар торгуется по 60,63 рубля, евро — 62,30 рубля, юань — 8,48 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск растёт на 23 копейки, до 60,63 рубля, евро — снижается на 14 копеек, до 62,30 рубля, юаня — опускается менее чем на 1 копейку, до 8,48 рубля.

Курс доллара активно поднимается к евро и фунту стерлингов и умеренно дорожает к иене благодаря повышенному спросу на защитные активы и «ястребиным» заявлениям руководителей Федрезерва. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на прошлой неделе, что Федрезерву придётся продолжать подъём базовой процентной ставки. При этом графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что её уровень может достичь 5-7% годовых.

Тем временем председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъём на 75 базисных пунктов.

ФРС повышала ставку на 75 б.п. на четырех последних заседаниях, и теперь аналитики и экономисты в целом ожидают, что следующее повышение будет на 50 б.п. Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.

Поддержку доллару также оказывает спрос на активы «тихой гавани» на фоне опасений по поводу распространения коронавируса в Китае и действий властей по сдерживанию пандемии, пишет «Trading Economics».