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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 10:30

Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара пошёл вверх

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Как пишет finmarket.ru, Пауэлл, выступавший накануне в банковском комитете Сената, сообщил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией потребует подъёма ставок, достаточно высокого для того, чтобы спровоцировать рецессию в экономике США.

«Экономический спад несёт в себе риски для спроса на нефть, и это должно снять проблему нехватки предложения на рынке», - отмечает аналитик по сырьевому сектору «ING Groep NV» в Сингапуре Уоррен Паттерсон. «Мы уже видим, что прогнозы экспертов в отношении спроса снижаются», - приводит слова эксперта агентство «Bloomberg».

Консенсуса среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на данный момент нет. Так, эксперты «Goldman Sachs» отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв «не может печатать сырьевые товары». «Citi», при этом, прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем.

Данные Американского института нефти, опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

«Глобальную экономику ждёт ослабление темпов роста, высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитных условий», - говорится в обзоре аналитиков «CapEcon», который цитирует «Dow Jones». - Крупнейшие мировые экономики будут страдать от разных причин». «Ухудшение аппетита к риску на мировых рынках, а также агрессивное ужесточение политики Федрезервом, будут способствовать укреплению американской валюты», - считают эксперты.

А в это время доллар США стабилен в паре с евро, умеренно дорожает к фунту стерлингов, дешевеет относительно иены. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг утром растёт на 4 копейки, до 53,19 рубля, евро снижается на 32 копейки, до 56,1 рубля. 

Рубль на старте торгов четверга дорожает к доллару и показывает усиленный рост к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.14 мск теряет 8 копеек, достигая 53,07 рубля, евро — снижается на 38 копеек, до 56,04 рубля.

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