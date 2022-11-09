Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам

Нефтяные цены снижаются сегодня утром третью сессию подряд на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

Как сообщает finmarket.ru, главным негативным фактором для нефтяного рынка остаётся неопределенность по поводу политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

«Отсутствие конкретных сроков или каких-либо деталей по поводу планов по открытию китайской экономики и отхода от очень жёстких и вредящих экономике ограничений давит на нефтяные рынки», - написали аналитики «Sevens Report Research».

Также рынок ждёт еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18.30 мск среды. Отчёт Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

По данным Московской биржи рубль на открытии торгов среды немного теряет в стоимости — доллар и евро преодолели отметку в 61 рубль; к юаню сохраняется стабильность. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск растёт на 7 копеек, до 61,06 рубля, евро — на 27 копеек, до 61,22 рубля, юаня — на символические 0,4 копейки, до 8,376 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

Республиканская партия ожидаемо опережает демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, следует из прогнозов американских СМИ. Согласно предварительному прогнозу телеканала «CNN», республиканцы занимают 176 мест в Палате представителей США, у демократов - 121 место. «Politico» прогнозирует 158 мест у республиканцев и 99 - у демократов. Для контроля над Палатой представителей одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435.

На выборах в Сенат, согласно прогнозам «CNN» и «Politico», республиканцы и демократы сравняли счёт - у них по 46 мест. Для контроля в Сенате республиканцам необходимо занять 51 место - с учётеом того, что в спорных ситуациях право голоса имеет вице-президент Камала Харрис, которая является представителем Демократической партии.

Кроме того, участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на решение ФРС. Отчёт будет опубликован завтра, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.