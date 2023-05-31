Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара США растёт к евро и фунту

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне. Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США.

Как пишет finmarket.ru, в среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Опубликованное в 4.30 мск официальное майское значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности не оправдало прогноза аналитиков на уровне 49,4 пункта, снизившись до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Слабая статистика усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортёре нефти, указывает «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар США не демонстрировал ярко выраженной динамики на старте торгов в среду, рубль не менялся на фоне отсутствия заметных стимулов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,1125 рубля (-3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 42,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,1504 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар практически не изменился, прибавив символические 0,04 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 36,35 копейки и составил 86,834 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 46,32 копейки, евро - на 32,21 копейки.

Курс доллара США растёт к евро и фунту, при этом снижается в паре с японской иеной. Инвесторы оценивают новости о законопроекте об увеличении лимита на госзаимствования.