Цены на нефть продолжают снижаться, негативно влияя на курс рубля

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на фоне продолжения пандемии и разочарованы статистикой по запасам в США за прошлую неделю.

В то время как фондовые рынки смогли прервать тренд снижения и перейти к росту, котировки нефти продолжают опускаться третий день подряд. За это время нефть подешевела на 3-3,5%. Основные риски связаны с продолжением эпидемии коронавируса в Индии и Японии, крупных мировых импортерах нефти. Суточный прирост заражений в Индии варьируется в диапазоне 250-300 тысяч. Власти Японии обдумывают ужесточение карантинных ограничений.

«Азия, особенно Индия, становится эпицентром всех опасений за спрос. Тем не менее, макрофакторы по-прежнему довольно сильные во всем мире», — сказал агентству «Блумберг» аналитик «Axi» Стивен Иннес. По данным «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI), Индия является третьим по величине импортером нефти после Китая и США.

Дополнительным фактором удешевления нефти служит опубликованная в среду статистика Минэнерго США по запасам. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 апреля неожиданно выросли на 0,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,9 миллиона баррелей. Недельная добыча осталась на отметке 11 миллионов баррелей в сутки.

Рубль сегодня утром перешёл к снижению против основных мировых валют после незначительного укрепления в начале утренних торгов, следует из данных Московской биржи. А курс доллара опускается на снижении доходности американских гособлигаций и в ожидании встречи ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.