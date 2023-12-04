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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.23 10:30

Цены на нефть продолжают снижаться, рубль снижается к бивалютной корзине

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу и по итогам прошлой недели, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений в добыче.

Как сообщает finmarket.ru, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с, Оман - на 42 тысячи б/с.

Россия продлит и углубит действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тысяч б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года.

Эксперты также отмечают «сигналы раскола внутри альянса, которые могут повлиять на его способность достичь поставленных целей, не говоря уже о дальнейшем сокращении добычи».

«Трейдеры, вероятно, будут сохранять осторожность, учитывая разногласия в ОПЕК и рост добычи в странах, не входящих в альянс», - говорит аналитик «Saxo Capital Markets» Чару Чанана.

По данным Московской биржи, доллар США не менялся на старте торгов в понедельник. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 64,81 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает.

Рубль снижается к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,5258 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 11,83 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 63,85 копейки и составил 98,591 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подорожала на 76,39 копейки, евро - на 67,84 копейки.

 

 

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