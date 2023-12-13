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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.23 10:30

Цены на нефть продолжают снижаться, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии. Давление на рынок оказывают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает «Market Watch».

Как пишет finmarket.ru, рынок негативно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость базовой инфляции уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале 2024 года, и это вновь поднимает вопрос о возможности рецессии в экономике США из-за ограничительной политики ЦБ, отмечает управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,19 рубля (+19,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар немного замедлил рост, евро слабо дешевеет.

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1026 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 10,51 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 2,59 копейки и составил 97,1966 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 11,32 копейки, евро - на 20,64 копейки.

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