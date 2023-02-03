Цены на нефть продолжают снижаться, рубль укрепляется на открытии торгов

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, завершая в минусе вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и продолжающегося роста запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, с одной стороны, рынок ждёт подъёма спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, с другой - опасается спада активности в развитых странах в связи с продолжающимся повышением ставок ведущими мировыми ЦБ, отмечает «Bloomberg».

Кроме того, со следующей недели начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового потолка, и трейдеры будут ждать последствий этого решения.

«Нефтяной рынок находится в подвешенном состоянии, ожидая ощутимых признаков роста спроса в КНР, - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари. - Фактор запрета на поставки российских нефтепродуктов в ЕС не является основным, но всё же создаёт некоторую неопределенность».

По данным Московской биржи, рубль укрепляется на открытии торгов пятницы: американская валюта торгуется выше 70,3 рубля, китайская – по 10,43 рубля, европейская – в районе 76,8 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск снижается на 12 копеек, до 70,34 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,43 рубля, евро — на 39 копеек, до 76,81 рубля.

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, немного дешевеет в паре с иеной.