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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.23 10:30

Цены на нефть продолжают снижаться, у рубля нет ярко выраженной динамики

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третью сессию подряд, несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные «Bloomberg» аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина стали меньше на 831 тысяч баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

«Мы действительно считаем, что некоторая консолидация является оправданной перед следующим рывком вверх», - сказал управляющий партнер «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир в интервью «MarketWatch».

С учётом сокращения нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией до конца года, рост котировок Brent до $100 за баррель является вопросом времени, добавил он.

По данным Московской биржи, доллар США укреплялся после относительно нейтрального старта торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,33 рубля (+17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 28,97 копейки ниже уровня действующего официального курса. На 11-й минуте курс доллара США составил 96,52 рубля (+36,5 копейки).

Рубль не демонстрировал ярко выраженной динамики на фоне влияния противоположных факторов, а также в ожидании ключевых событий дня.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,485 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар прибавлял 33,5 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 36,86 копейки и составил 102,6564 рубля.

К официальному курсу американская валюта теряла 13,22 копейки, евро снизился на 71,35 копейки.

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