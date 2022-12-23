Цены на нефть продолжили рост, а курс рубля усилил волатильность

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Как пишет www.finmarket.ru, поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть. Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тысяч б/с в связи с введением государствами ЕС механизма prica cap, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Активность торгов на нефтяном рынке резко снизилась перед праздниками, что усиливает его волатильность, отмечает агентство «Bloomberg».

По данным Московской биржи, курс рубля усилил волатильность и после укрепления в самом начале торгов пятницы перешёл к снижению: значение доллара было вновь выше 70 рублей, юань поднялся выше 9,9 рубля, евро – выше 74,5 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.39 мск подскакивает на 1,05 рубля, до 70 рублей, а минутами ранее достигал 70,28 рубля, юаня — на 17,2 копейки, до 9,941 рубля, евро – растёт на 96 копеек, до 74,51 рубля. В начале торгов курс доллара снижался на 12 копеек, юаня — на 0,2 копейки, евро – на 68 копеек.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 2,73 рубля, евро - на 3 рубля.