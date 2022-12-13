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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 10:30

Цены на нефть продолжили рост, а рубль снижается к доллару, юаню и евро

Цены на нефть растут вторую сессию подряд на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone.

Как сообщает finmarket.ru, приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократило предложение на мировом рынке на 600 тысяч баррелей в сутки (б/с), при том, что «баланс спроса и предложения на нём и так был слабым», отмечает главный финансовый директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж, слова которого приводит «Market Watch».

Посол КНР в США Цинь Ган заявил в понедельник, что Пекин продолжит смягчать карантинные ограничения и рассчитывает на увеличение потока иностранных туристов в скором времени. Однако заболеваемость COVID-19 в стране продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании «FGE» предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином. «Оптимизм инвесторов, связанный со смягчением ковидных мер в Китае и вероятным увеличением спроса на нефть, перевешивает опасения спада в других частях мира», - говорит аналитик «Mizuho Bank Ltd.» в Сингапуре Вишну Варатан, которого цитирует агентство «Bloomberg».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется выше 63 рублей, юань — выше 9 рублей, евро — по 66,37 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.18 мск рос на 22 копейки — до 63,02 рубля, юаня — на 1,8 копейки, до 9,003 рубля, евро – на 82 копейки, до 66,37 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США немного дешевеет к евро, иене и фунту.

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