Цены на нефть продолжили рост, доллар США дорожает к другим основным мировым валютам

Нефть сегодня утром продолжает слабо дорожать после подъёма цен по итогам предыдущих торгов на данных о запасах топлива в США. Поддержку рынку также оказывают планы России по сокращению добычи и экспорта нефти, сообщает «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тысяч баррелей.

Резервы бензина снизились на 874 тысячи баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США немного колебался в самом начале торгов, рубль не менялся в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,2975 рубля (+14,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4,62 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,2885 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 13,85 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» просел на 1,53 копейки и составил 80,1847 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта прибавила 3,69 копейки, евро - 8,39 копейки.

Доллар в четверг дорожает к другим основным мировым валютам, включая евро и иену, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают статистики по Европе и США, продолжая оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.