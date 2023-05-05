Цены на нефть продолжили рост, курс доллара США демонстрирует снижение к большинству основных мировых валют

Цены на нефть сегодня растут, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне.

Как пишет finmarket.ru, накануне Европейский центральный банк ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

В среду Федеральная резервная система США также повысила ключевую процентную ставку на 25 б.п., теперь её диапазон - максимальные с 2007 года 5-5,25% годовых. При этом из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а для азиатских покупателей топливо подешевеет. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, который подешевеет на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания «Saudi Aramco».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 78,15 рубля (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,39 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар нивелировал рост и торгуется вблизи уровней закрытия вчерашней сессии.

Евро незначительно дорожает. Рубль едва заметно колеблется в ожидании ярких стимулов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 78,0718 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 2,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 13,91 копейки и составил 86,3191 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 54,21 копейки, евро - на 67,95 копейки.

Курс доллара США демонстрирует снижение к большинству основных мировых валют утром в пятницу, участники рынка оценивают итоги заседаний ведущих центробанков мира, состоявшихся на этой неделе.