Цены на нефть продолжили рост, курс рубля стал подниматься
Цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром после того, как завершили предыдущие торги ростом. Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае.
Как сообщает finmarket.ru, власти КНР в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило «Синьхуа».
Положительную реакцию вызвали также сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).
В свою очередь сдерживающим фактором для рынка по-прежнему остаётся обеспокоенность трейдеров по поводу состояние глобальной экономики, после того как центробанки мира на прошлой неделе объявили об очередном повышении процентных ставок и заявили, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.
По данным Московской биржи, курс рубля в начале торговой сессии вторника перешёл к росту и против доллара, и против юаня, и к евро после снижения в начале торгов: доллар торгуется в районе 67,3 рубля, юаня — 9,6 рубля, а евро — 71,4 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.40 мск снижается на 46 копеек, до 67,26 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,60 рубля, евро — на 69 копеек, до 71,41 рубля. В начале торгов курс доллара максимально поднимался до 68,44 рубля, юаня — до 9,766 рубля, курс евро рос до 72,70 рубля.
Курс иены поднимается к доллару США более чем на 3% после того, как Банк Японии неожиданно принял решение увеличить границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг.