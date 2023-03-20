Цены на нефть продолжили снижение, американская валюта и евро - растут

Цены на нефть продолжают снижаться после падения по итогам прошлой недели, которое стало самым значительным с лета прошлого года.

Как пишет finmarket.ru, за пять рабочих дней Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся на старте торгов в понедельник, рубль не демонстрировал яркой динамики в ожидании новых торговых идей. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,03 рубля (-3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 42,56 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар демонстрировал уже небольшой рост.

Евро также дорожал. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 77,0837 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 2,37 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 13,73 копейки и составил 82,1373 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 47,93 копейки, евро - на 67,38 копейки.

Стоимость доллара в понедельник утром снижается по отношению к евро и несколько растёт к иене, в то время как в целом инвесторы осторожны и ждут, когда «все уляжется» в банковской сфере, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.