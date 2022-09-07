Цены на нефть продолжили снижение, доллар США растёт к большинству основных мировых валют

Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться в среду после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

«После краткосрочного роста цен на отыгрывании снижения добычи ОПЕК+, нефтяные цены продолжают сталкиваться с ожиданием слабого спроса. Новости об ужесточениях в Китае из-за вируса вернули тенденцию к понижению прогнозов спроса, в то время как новые проблемы для нефтяных цен исходят из укрепления доллара США», — сказал агентству «Блумберг» рыночный стратег «IG Asia Pte» Ип Цзюнь Жун.

Как сообщает 1prime.ru, стоимость нефти приблизилась к минимальным уровням с начала года, поскольку инвесторы опасаются за перспективы спроса из-за ряда факторов, в том числе возможной рецессии. Мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок на фоне высокой инфляции, при этом Китай продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Сдерживает котировки нефти и укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнёров США) поднимался на 0,27%, до 110,52 пункта. Удорожание американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

Инвесторы обратили внимание и на то, что «Saudi Aramco» понизила октябрьские отпускные цены на нефть для Азии. В то же время ОПЕК+ на заседании в понедельник решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения.

А в это время доллар США растёт к большинству основных мировых валют в ходе торгов в среду, демонстрируя особенно сильный рост в паре с иеной. Участники рынка оценивают американскую статистику и ждут итогов заседания Европейского центрального банка.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки по итогам сентябрьского заседания сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), чего ещё не было в его истории. Итоги заседания станут известны в 15.15 мск в четверг.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов среды символически укрепляется к доллару, при этом курс евро слабо растёт и торгуется в районе 60,55 рубля, котировки юаня мало меняются. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск снижается на 3 копейки, до 61,21 рубля, евро — повышается на 13 копеек, до 60,55 рубля. Курс юаня поднимается на 1,1 копейки, до 8,776 рубля.