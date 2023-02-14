Цены на нефть продолжили снижение, курс рубля следует этому тренду

Цены на нефть снижаются сегодня на сообщении «Bloomberg» о том, что США планируют продать дополнительные объёмы сырья из стратегического нефтяного резерва (SPR).

Как пишет finmarket.ru, по данным агентства, Штаты намерены реализовать на рынке ещё 26 млн баррелей нефти из SPR в период с апреля по июнь текущего года.

Накануне нефтяной рынок вырос благодаря сигналам подъёма деловой активности в Китае при объявленном Россией сокращении добычи. В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч б/с.

В центре внимания трейдеров во вторник - данные по инфляции в США за январь, которые позволят инвесторам делать новые прогнозы в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы и перспектив американской экономики, отмечает «Market Watch».

По данным Московской биржи, сегодня утром рубль в начале торгов слегка снижается к доллару и юаню и сильнее — к евро: инвалюты торгуются по 73,87 рубля, 10,81 рубля и 79,40 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск повышался на 4 копейки — до 73,87 рубля, юань – на 1 копейку, до 10,81 рубля, евро рос на 34 копейки — до 79,40 рубля.

Доллар дешевеет в паре с евро перед публикацией январских данных по инфляции в США, стабилен относительно фунта стерлингов. Иена укрепляется после официального выдвижения Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии.