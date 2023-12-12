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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.23 10:30

Цены на нефть продолжили умеренный рост, к официальному курсу доллар и евро снижаются

Цены на нефть продолжают умеренно расти утром во вторник, восстанавливаясь после снижения на протяжении последних семи недель.

Как пишет finmarket.ru, накануне нефть подорожала «из-за краткосрочной перепроданности на рынке фьючерсов» после того, как котировки WTI протестировали ключевой уровень сопротивления, сказал редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. Поддержку рынку также оказало улучшение настроений инвесторов и спрос на рисковые активы, добавил он.

В то же время негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает «Market Watch».

«Мы видим, что в Китае рост ослабляется, Европа находится в рецессии или на грани рецессии, и экономика США тоже замедлилась, хотя и не столь существенно, как другие, - сказал аналитик «JonesTrading» Майк О''Рурк. - Вот почему цена WTI остаётся около $70 за баррель».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,64 рубля (-5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 34,71 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар немного усилил снижение, евро также дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,5709 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 11,91 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 10,17 копейки и составил 97,5983 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 41,37 копейки, евро - на 47,86 копейки.

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