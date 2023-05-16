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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 10:30

Цены на нефть растут, а рубль снижается на фоне активизации обсуждения санкционной тематики

Цены на нефть растут утром во вторник после подъёма по итогам предыдущей сессии, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.

Как пишет finmarket.ru, позитивным фактором для рынка стали сильные макроэкономические статданные из Китая, хотя и оказавшиеся хуже прогнозов рынка. Также рынок получает поддержку за счёт надежд, что Белому дому и Конгрессу удастся договориться о повышении лимита госдолга США. Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги укреплением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,3525 рубля (+20 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,21 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается на фоне активизации обсуждения санкционной тематики.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 79,9013 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 74,88 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 78,85 копейки и составил 87,1885 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 80,09 копейки, евро - на 1,1 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо поднимается к евро и фунту стерлингов, однако умеренно снижается в паре с японской иеной.

Участники валютного рынка оценивают китайскую статистику и протокол майского заседания Резервного банка Австралии, а также ждут возобновления переговоров относительно повышения потолка госдолга в США.

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