Цены на нефть растут, а вокруг американской валюты нарастают «медвежьи» настроения

Цены на нефть растут с минимумов более чем за 1,5 месяца утром в среду, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США. finmarket.ru Как пишет finmarket.ru, обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17.30 мск среды.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но заметно дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%.

Наблюдающийся в этом году тренд на чрезмерный оптимизм в отношении доллара близок к развороту, полагают в «Ned Davis Research». По мнению главного глобального инвестиционного стратега компании Тима Хэйса, пришло время для того, чтобы на авансцену выдвинулись другие ведущие валюты. По крайней мере, они должны показать динамику лучше доллара, считает эксперт.

Вокруг американской валюты нарастают «медвежьи» настроения, говорит Хэйс. Это происходит на фоне укрепления позиций золота, которое выигрывает от ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и падения доходности облигаций.

На этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за II квартал, а также отчёта о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС.

По данным «CME FedWatch», рынок оценивает вероятность снижения ставок американским центробанком в сентябре в 96,1%.

По состоянию на 9.36 мск за евро давали $1,0844 по сравнению с $1,0854 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,05/88,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 42 копейки, средний курс продажи упал на 177 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 87,2-87,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,2-88,3 рубля за доллар.