Цены на нефть растут, доллар дешевеет относительно других мировых валют

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне волнений о нехватке сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром стоимость нефти увеличивается. Инвесторы опасаются дефицита сырья, что подкрепляется забастовками рабочих нефтегазовых компаний, в силу которых норвежская «Norwegian Oil and Gas» может потерять до 56% экспорта своей продукции.

При этом немного сдерживают рост цен данные о коммерческих запасах нефти в США. Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 1 июля увеличились на 3,8 миллиона баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 1,1 миллиона.

Позже в четверг ожидается публикация данных по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля.

Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов в четверг после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Поддержку доллару в среду оказал протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавший, что американский ЦБ готов вновь поднять базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на заседании в текущем месяце.

Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения ставки в июне в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, свидетельствует протокол заседания.

Трейдеры также следят за правительственным кризисом в Великобритании, серьёзно пошатнувшим позиции британского премьер-министра Бориса Джонсона. За последние два дня уже 44 высокопоставленных чиновников, в том числе ключевые министры, ушли в отставку, подсчитала «The Guardian».

Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро — около 64,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.09 мск снижался на 5 копеек, до 63,3 рубля, евро — на 21 копейку, до 64,56 рубля.

В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро — до 65,85 рубля.