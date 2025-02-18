Цены на нефть растут, доллар дорожает к основным валютам

Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+.

Как отмечает finmarket.ru, страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, написало в понедельник агентство «Bloomberg» со ссылкой на нескольких делегатов.

По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть расхожие мнения относительно того, как действовать дальше, оно может быть принято в ближайшие недели.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эту информацию, заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 3 февраля принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Кроме того, накануне была атакована беспилотными летательными аппаратами крупнейшая нефтеперекачивающая станция «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) на территории РФ – «Кропоткинская» в Кавказском районе Кубани, сообщил «КТК».

Отмечается, что удар был нанесён семью БПЛА, начинёнными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Станция была выведена из эксплуатации, и транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществлялась на «сниженных режимах», минуя НПС, сообщал «КТК». Транспортировка казахстанской нефти по системе «КТК» шла без ограничений, в штатном режиме, отмечали в Минэнерго Казахстана.

Курс доллара США уверенно растёт в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром во вторник, инвесторы оценивают перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС следует и далее проявлять осторожность в вопросе снижения процентных ставок, считает член совета управляющих регулятора Мишель Боуман. «Я бы хотела получить больше уверенности в том, что замедление инфляции продолжится, пока мы рассматриваем возможность дальнейшей корректировки ставок», - заявила она в ходе выступления на банковской конференции в Финиксе (штат Аризона), текст которого опубликован на сайте Федрезерва. По её мнению, рост цен продолжит замедляться, однако путь к целевым 2% может быть «ухабистым и неровным». При этом инфляционные риски перевешивают риск ослабления рынка труда, полагает Боуман.

Слишком быстрое снижение ставок может создать нежелательную угрозу активного стимулирования спроса, что, в свою очередь, может усилить инфляционное давление, отметила она.

Сохранение ставок на текущем уровне «даёт возможность изучить дальнейшие индикаторы экономической активности и получить больше ясности в отношении политики администрации (президента США Дональда Трампа) и её влияния на экономику», сказала член совета управляющих.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер также выступил за сохранение ставок на фоне сильной экономики, пишет «Trading Economics».

В среду инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федрезерва, на котором регулятор ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

Евро по данным на 9.01 мск снизился к доллару на 0,27% - до $1,0456 по сравнению с $1,0484 на закрытие торгов в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,66/98,41 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 133 копеек, средний курс продажи вырос на 172 копейки. Лучшие курсы покупки составили 93,7-93,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,7-96,8 рубля за доллар.

Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет в ожидании новых драйверов к росту. В частности, рынок ждет известий относительно встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии, которая будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,377 рубля (+4,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,65 копейки ниже уровня действующего официального курса.